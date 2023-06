Le pagelle di Calhanoglu: Istanbul tifa per lui ma il turco non gestisce la pressione

"Casa amara". Sintetico quanto puntuale il giudizio della finale di Champions League di Hakan Calhanoglu secondo la Gazzetta dello Sport, che 'boccia' il turco come il peggiore in campo dei nerazzurri. Una gara molto complicata quella del numero 20 dell'Inter, che nella sua patria non riesce a trovare la chiave di volta. "Tutta Istanbul tifa per lui ed è una pressione che fatica a gestire", scrive TMW, a cui si accodano anche gli altri quotidiani. Sfilza di 5 per il tuo, con il solo Corriere dello Sport che 'rimanda' l'ex Milan con un 5,5.

I voti:

TMW: 5

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5