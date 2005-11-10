L'Inter vuole rinnovare il contratto di Calhanoglu, ma alle sue condizioni: il punto

La società nerazzurra offrirà un accordo con uno stipendio più basso al turco, ma con l'inserimento di bonus legati alle presenze.

Hakan Calhanoglu non è così certo di rimanere all'Inter anche nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i rapporti tra i nerazzurri e il suo procuratore Stipic sono ottimi, con il nuovo ds Baccin che ci ha già preso contatti per affrontare il discorso. Attualmente il turco percepisce 6,5 milioni di euro all'anno, ma la società non ha intenzione di riconoscergli ancora cifre simili e così proporrà uno stipendio al ribasso, magari con bonus legati alle presenze

Incognita infortuni

Già perché gli unici dubbi che l'Inter ha nei suoi confronti sono legati alla tenuta fisica e ai troppi problemi muscolari che ne hanno frenato l'impiego. Calhanoglu ha saltato 30 partite nelle ultime due stagioni più l'inizio di questa e va gestito. Chivu lo ha capito e non vuole rinunciarci, anche perché sa la sua importanza in fase di costruzione e anche nella rifinitura. Da capire quali saranno le sue intenzioni.