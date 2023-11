Radio Kiss Kiss - Napoli, niente conferenza stampa di presentazione per Mazzarri

vedi letture

Nonostante il suo ritorno sulla panchina del Napoli, per Walter Mazzarri, sostituto designato del francese Rudi Garcia salutato dopo poco più di tre mesi, sembra non essere in programma la consueta conferenza stampa di presentazione con la quale i club propongono il nuovo tecnico alle domande dei cronisti.

A riportare l'indiscrezione è Kiss Kiss Napoli attraverso la voce di Carlo Alvino. Niente conferenza, dunque, per il tecnico toscano, ma subito lavoro sul campo nella sua Castel Volturno.