Speciale Coppa d'Africa - Gruppo D, Marocco-Costa d'Avorio: la rivincita

© foto di Imago/Image Sport

Marocco e Costa d'Avorio super favorite nel gruppo D. I maghrebini hanno vinto solo una volta il torneo, nel lontano 1976 e in questa edizione sembrano avere una squadra all'altezza per puntare in alto: Ziyech è la stella, protagonista di una stagione super all'Ajax mentre in difesa Mehdi Benatia è la certezza, anche se è da valutare dopo gli ultimi sei mesi in un campionato di basso livello come quello del Qatar. In panchina Hervé Renard è stato capace di vincere per ben due volte il torneo: nel 2012 con lo Zambia e tre anni dopo alla guida della Costa d'Avorio. A proposito degli "Elefanti": hanno un conto in sospeso proprio con i maghrebini, che li hanno estromessi dagli ultimi Mondiali. Panchina affidata da un anno a questa parte a un ivoriano, Ibrahim Kamara che non ha convocato a sorpresa Gervinho, nonostante l'ottima stagione a Parma. Le ragioni sembrano più politiche che tecniche, a seguito di alcune dichiarazioni fatte dal giocatore poco gradite alla Federazione. Davanti tuttavia il reparto è molto competitivo: Pépé, Zaha e Cornet è un tridente fra i migliori del torneo. Il Sudafrica, dopo il ritorno sulla scena internazionale col botto nel 1996, non è riuscito a mantenersi ad alti livelli: Lebo Mothiba è il giocatore più interessante, fra le sorprese dello Strasburgo in Ligue 1 mentre l'ex Ajax Thulani Serero è l'uomo di maggiore esperienza internazionale. Infine la Namibia: l'allenatore si chiama Ricardo Mannetti, nato a Windhoek ma di origine italiana: il nonno si trasferì in Africa per lavorare nella costruzione di una ferrovia proprio in Namibia. Poca esperienza internazionale, solo due elementi militano in Europa, peraltro in divisioni inferiori.

Calendario

Prima giornata

23 giugno, MAROCCO-NAMIBIA (Il Cairo, ore 16.30)

24 giugno, COSTA D'AVORIO-SUDAFRICA (Il Cairo, ore 16.30)

Seconda giornata

28 giugno, MAROCCO-COSTA D'AVORIO (Il Cairo, ore 19)

28 giugno, SUDAFRICA-NAMIBIA (Il Cairo, ore 22)

Terza giornata

1° luglio, SUDAFRICA-MAROCCO (Il Cairo, ore 18)

1° luglio, NAMIBIA-COSTA D'AVORIO (Il Cairo, ore 18)

MAROCCO

Portieri: Munir El Kajaoui (Malaga, Spagna), Yassine Bounou (Girona, Spagna), Reda Tagnaouiti (Wydad)

Difensori: Manuel Da Costa (Al Ittihad, Arabia Saudita), Romain Saiss (Wolverhampton, Inghilterra), Yunis Abdelhamnid (Reims, Francia), Mehdi Benatia (Al Duhail, Qatar), Achraf Hakimi (Borussia Dortmund, Germania), Noussair Mazraoui (Ajax, Olanda), Nabil Dirar (Fenerbahce, Turchia)

Centrocampisti: Karim El Ahmadi (Al Ittihad), Youssef Ait Bennasser (Monaco, Francia), Mehdi Bourabia (Sassuolo, Italia), Mbark Boussoufa (Al Shabab, Arabia Saudita), Younes Belhanda (Galatasaray, Turchia), Faycal Fajr (Caen, Francia), Hakim Ziyech (Ajax, Olanda)

Attaccanti: Youssef En-Nesyri (Leganes, Spagna), Sofiane Boufal (Celta Vigo, Spagna), Abderrazzak Hamdallah (Al Nassr, Arabia Saudita), Noureddine Amrabat (Al Nassdr, Arabia Saudita), Khalid Boutaib (Zamalek, Egitto), Oussama Idrissi (AZ Alkmaar, Olanda).

COSTA D'AVORIO

Portieri: Sylvain Gbohouo (TP Mazembe, RD Congo), Ali Badra (Free State Stars, Sudafrica), Tapé Ira (FC San Pedro)

Difensori: Serge Aurier (Tottenham, Inghilterra), Wilfried Kanon (ADO Den Haag, Olanda), Wonlo Coulibaly (ASEC Mimosas), Ismael Traoré (Angers, Francia), Mamadou Bagayoko (Red Star, Francia), Cheikh Comara (WAC Casablanca, Marocco), Souleyman Bamba (Rennes, Francia)

Centrocampisti: Jean-Philippe Gbamin (Mainz, Germania), Geoffrey Serey Dié (Neuchatel Xamax, Svizzera), Jean-Michael Seri (Fulham, Inghilterra), Victorien Angban (Metz, Francia), Franck Kessie (Milan, Italia), Ibrahim Sangaré (Tolosa, Francia)

Attaccanti: Max-Alain Gradel (Tolosa, Francia), Nicolas Pépé (Lille, Francia), Wilfried Zaha (Crystal Palace, Inghilterra), Jonathan Kodjia (Aston Villa, Inghilterra), Roger Assalé (Young Boys, Svizzera), Maxwel Cornet (Olympique Lione, Francia), Wilfried Bony (Al Arabi, Qatar).

SUDAFRICA

Portieri: Darren Keet (Bidvest Wits), Rowen Williams (SuperSport United), Bruce Bvuma (Kaizer Chiefs)

Difensori: Daniel Cardoso (Kaizer Chiefs), Ramahlwe Mphahlele (Kaizer Chiefs), Thulani Hlatshwayo (Bidvest Wits), Innocent Maela (Orlando Pirates), Sifiso Hlanti (Bidvest Wits), Buhle Mkhawanazi (Bidvest Wits), Thamsanqa Mkhize (Cape Town City)

Centrocampisti: Bongani Zungu (Amiens, Francia), Hlompho Kekana (Mamelodi Sundowns), Dean Furman (SuperSport United), Kamohelo Mokotjo (Brentford, Inghilterra), Tiyani Mabunda (Mamelodi Sundowns), Thulani Serero (Vitesse Arnhem, Olanda), Thembinkosi Lorch (Orlando Pirates), Themba Zwane (Mamelodi Sundowns)

Attaccanti: Lebo Mothiba (Strasburgo, Francia), Percy Tau (Royal Union Saint-Gilloise, Belgio), Lars Veldwijk (Sparta Rotterdam, Olanda), Lebogang Maboe (Mamelodi Sundowns), Sibusiso Vilakazi (Mamelodi Sundowns).

NAMIBIA

Portieri: Ratanda Mbazuvara (African Stars Windhoek), Loydt Kazapua (Maccabi FC Johannesburg, Sudafrica), Max Mbaeva (Lamontville Golden Arrows, Sudafrica)

Difensori: Ryan Nyambe (Blackburn Rovers, Inghilterra), Larry Horaeb (Tura Magic FC), Denzil Hasoeb (Highlands Park FC, Sudafrica), Ivan Kamberipa (African Stars Windhoek), Charles Hambira (Baroka FC), Riaan Hanamub (Jomo Cosmos, Sudafrica), Anasias Gebhardt (Baroka FC), Deon Hotto (Bidvest Wits, Sudafrica), Joslyn Kamatuka (Cape Umoya United FC, Sudafrica),

Centrocampisti: Willy Stephanus (libero), Petrus Shitembi (Lusaka Dynamos, Zambia), Ronald Ketjijere (African Stars Windhoek), Dynamo Fredericks (Black Africa FC), Marcel Papama (University of Namibia)

Attaccanti: Absalom Limbondi (Tigers Windhoek), Manfred Starke (Carl Zeiss Jena, Germania), Itamunua Keimuine (Dire Dawa City, Etiopia), Benson Shilongo (Ismaily, Egitto), Peter Shalulile (Highlands Park FC, Sudafrica), Isaskar Gurirab (Life Fighters FC).