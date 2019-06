Speciale Coppa d'Africa - Gruppo E, il Mali insidia la Tunisia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un nome di prestigio alla guida della Tunisia, favorita del Girone E: Alain Giresse, grande centrocampista francese a cavallo degli anni '70 e '80. Le "Aquile di Cartagine" hanno buone qualità ma non sufficienti per puntare alla vittoria finale. Ampia l'ossatura dell'Esperance di Tunisi e anche la rappresentanza in Ligue 1 è folta, con sei elementi: l'attaccante Wahbi Khazri del Saint-Etienne è il giocatore di maggior qualità. Il Mali è la storica inespressa del calcio africano: un secondo posto nel 1972 è il miglior risultato, nonostante il movimento calcistico abbia sempre offerto qualcosa di interessante. La squadra attuale può vantare Moussa Marega, centravanti che ha impressionato con la maglia del Porto. A centrocampo è in rampa di lancio Amadou Haidara, fresco di trasferimento al Lipsia e attenzione a Diadie Samassékou, cercato in passato anche dal Milan. Dopo l'exploit della qualificazione ai Mondiali del 2006, l'Angola è tornata nell'anonimato: molti giocano in Portogallo, fra cui il flop della Fiorentina Bruno Gaspar. La stella gioca in Serie A: è Bastos della Lazio. Infine la Mauritania: esordio assoluto per la selezione affidata al francese Corentin Martins. Comunque vada sarà un successo.

Calendario

Prima giornata

24 giugno, TUNISIA-ANGOLA (Suez, ore 19)

24 giugno, MALI-MAURITANIA (Suez, ore 22)

Seconda giornata

28 giugno, TUNISIA-MALI (Suez, ore 16.30)

29 giugno, MAURITANIA-ANGOLA (Suez, ore 16.30)

Terza giornata

2 luglio, MAURITANIA-TUNISIA (Suez, ore 21)

2 luglio, ANGOLA-MALI (Ismailia, ore 21)

LE ROSE

TUNISIA

Portieri: Farouk Ben Mustapha (Al-Shabab, Arabia Saudita), Mouez Hassen (Nizza, Francia), Moez Ben Cherifia (ES Tunis, Tunisia)

Difensori: Dylan Bronn (Gent, Belgio), Yassine Meriah (Olympiacos, Grecia), Oussama Haddadi (Digione, Francia), Rami Bedoui (Al-Fayha, Arabia Saudita), Karim Aouadhi (ES Sahel, Tunisia), Mohamed Drager (Paderborn, Germania), Nassim Hnid (CS Sfaxien, Tunisia)

Centrocampisti: Wajdi Kechrida (ES Sahel, Tunisia), Youssef Msakni (Eupen, Belgio), Anice Badri (ES Tunis, Tunisia), Ferjani Sassi (Zamalek, Egitto), Marc Lamti (Bayer Leverkusen, Germania), Ellyes Skhiri (Montpellier, Francia), Bassem Srarfi (Nizza, Francia), Ayman Ben Mohamed (ES Tunis, Tunisia), Ghailene Chaalali (ES Tunis, Tunisia), Naim Sliti (Digione, Francia)

Attaccanti: Firas Chaouat (CS Sfaxien, Tunisia), Wahbi Khazri (Saint-Etienne, Francia), Taha Yassine Khenissi (ES Tunis, Tunisia)

MALI

Portieri: Djigui Diarra (Stade Malien, Mali), Adama Kéita (Djoliba, Mali), Ibrahim Mounkoro (Mazembe, RD Congo)

Difensori: Molla Wagué (Nottingham Forest, Inghilterra), Hamari Traoré (Rennes, Francia), Youssuf Koné (Lille, Francia), Mamadou Fofana (Metz, Francia), Falaye Sacko (Vitoria Guimaraes, Portogallo), Kiki Kouyaté (Troyes, Francia), Massadio Haidara (Lens, Francia)

Centrocampisti: Lassana Coulibaly (Rangers, Scozia), Diadie Samassékou (Salisburgo, Austria), Amadou Haidara (Lipsia, Germania), Cheick Doucouré (Lens, Francia)

Attaccanti: Adama Traoré (Orléans, Francia), Moussa Marega (Porto, Portogallo), Abdoulay Diaby (Sporting CP, Portogallo), Moussa Doumbia (Reims, Francia), Kalifa Coulibaly (Nantes, Francia), Moussa Djénépo (Standard Liegi, Belgio), Adama Niane (Troyes, Francia), Sékou Koita (Wolfsberg, Austria)

MAURITANIA

Portieri: Souleimane Brahim (FC Nouadhibou), Namori Diaw (ASC Kédia), Babacar Diop (AS Police).

Difensori: Abdoul Ba (Auxerre, Francia), Bakary Ndiaye (Difaa Hassani El Jadida, Marocco), Sally Sarr (Servette Genève, Svizzera), Diadié Diarra (Sedan, Francia), Harouna Sy (Grenoble, Francia), El Mostapha Diaw (Nouakchott King's), Aly Abeid (Alcorcon, Spagna), Abdoul Kader Thiam (Orléans, Francia).

Centrocampisti: Mohamed Dellah Yali (DRB Tadjenanet, Algeria), Ibréhima Coulibaly (Grenoble, Francia), Dialo Guidileye (Elazigspor, Turchia), Khassa Camara (Xanthi FC, Grecia), Alassane Diop (Hajer FC, Arabia Saudita), Abdoulaye Gaye (FC Nouadhibou), El Hacen El Id (Real Valladolid, Spagna).

Attaccanti: Adama Ba (Giresunspor, Turchia), Ismael Diakhité (US Tataouine, Tunisia), Moulaye Ahmed Khalil "Bessam" (AS Gabès, Tunisia), Souleymane Anne (FC Aurillac Arpajon CA, Francia), Hemeya Tanjy (FC Nouadhibou).

ANGOLA

Portieri: Adao 'Tony' Cabaça (1° Agosto), Landu Mavanga (Interclube), Cristovao Simao 'Ndulu' (Desportivo da Huila)

Difensori: Eddie Afonso (Petro de Luanda), Wilson Gaspar (Petro de Luanda), Massunguna Afonso 'Dany' (1° Agosto), Salomao Troco 'Paizo' (1° Agosto), Isaac da Costa (1° Agosto), Buatu Jonatham (Rio Ave, Portogallo), Mata Mukoni 'Clinton' (Club Bruges, Belgio), Bartolomeu Quissanga 'Bastos' (Lazio, Italia), Jonas Chimeno (Girona, Spagna), Bruno Gaspar (Sporting CP, Portogallo)

Centrocampisti: Herenilson do Carmo (Petro de Luanda), Manuel Cafumana 'Show' (1° Agosto), José Macaia (1° Agosto), Stelvio da Cruz (F91 Dudelange, Lussemburgo)

Attaccanti: Cristovao Paciencia 'Mabululu' (1° Agosto), Diassonama Bunga 'Chico' (FCB Maquis), Jacinto Dala 'Gelson Dala' (Rio Ave, Portogallo), Mateus Galiano (Boavista, Portotallo), Alfredo Ribeiro 'Freddy' (Antalyaspor, Turchia), Djalma Campos (Alanyaspor, Turchia), Hermenegildo Bartolomeu 'Geraldo' (Al-Ahly, Egitto), Wilson Eduardo (Sporting Braga, Portogallo), Jeremia Bela (Albacete, Spagna).