Speciale Coppa d'Africa - L'albo d'oro: Egitto sette bellezze

L'Egitto padrone di casa è la nazionale più titolata della Coppa d'Africa. 7 vittorie, di cui tre consecutive dal 2006 al 2010. Paradossale, considerato che i "faraoni" in quel periodo non sono stati capaci di qualificarsi ai Mondiali. Complessivamente sono 14 le squadre laureatesi campioni continentali, 10 delle quali parteciperanno a questa edizione. Tra i paesi che non si sono potuti fregiare del titolo c'è il Senegal, squadra che ha destato fra le africane la migliore impressione agli ultimi Mondiali e che con giocatori del calibro di Mané e Koulibaly si candida ad alzare la coppa per la prima volta.

7 EGITTO (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010)

5 CAMERUN (1984, 1988, 2000, 2002, 2017)

4 GHANA (1963, 1965, 1978, 1982)

3 NIGERIA (1980, 1994, 2013)

2 COSTA D’AVORIO (1992, 2015)

2 RD CONGO (1968, 1974)

1 ZAMBIA (2012)

1 TUNISIA (2004)

1 SUDAN (1970)

1 ALGERIA (1990)

1 ETIOPIA (1962)

1 MAROCCO (1976)

1 SUDAFRICA (1996)

1 CONGO (1972)