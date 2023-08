Ieri la prima di Sommer con l'Inter, secondo Il Giornale è un esordio "da incubo"

Nella partita amichevole disputata ieri dall'Inter ha fatto il suo esordio in nerazzurro il portiere Yann Sommer, che i nerazzurri hanno appena prelevato a titolo definitivo dal Bayern Monaco pagando leggermente di più rispetto alla cifra prevista come clausola d'uscita (6 milioni di euro), ma ottenendo dai tedeschi la possibilità di dilazionare il pagamento in più tranche.

Una prestazione, quella offerta da Sommer all'esordio, che non ha convinto proprio tutti. Il Giornale oggi in edicola lo definisce "da incubo" e ne scrive così: "A gara appena iniziata si è reso protagonista del del primo svarione che ha portato gli austriaci in vantaggio. Errore nel disimpegno dal basso di Barella con Sommer scartato da Konate che mette dentro a porta vuota". Si è però almeno potuto consolare non subendo neanche una rete nel rigore calciatogli contro.