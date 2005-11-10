Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Ignazio Abate è il nuovo allenatore del Torino. Il comunicato del club granata

Ignazio Abate è il nuovo allenatore del Torino. Il comunicato del club granata TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra
Lorenzo Di Benedetto
autore
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 15:41Serie A

Ignazio Abate è il nuovo tecnico del Torino. Ad annunciarlo è stato il club granata con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito ufficiale: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare che dal primo luglio 2026 la conduzione della Prima Squadra sarà affidata al tecnico Ignazio Abate. L’allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

Ignazio Abate è nato il 12 novembre 1986 a Sant’Agata de’ Goti (provincia di Benevento). Ex calciatore, di ruolo difensore, è cresciuto nel settore giovanile del Milan, debuttando nel professionismo con la casacca rossonera il 3 dicembre 2003, appena diciassettenne, negli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria. Nel corso della sua carriera ha maturato importanti esperienze con le maglie di Napoli, Piacenza, Modena ed Empoli, e conosce già l'ambiente granata, avendo militato nel Torino nella stagione 2008-2009. Si è poi affermato definitivamente con il Milan, con cui ha disputato 306 partite ufficiali e segnato 3 gol, conquistando uno Scudetto e due Supercoppe Italiane. Vanta, inoltre, 22 presenze e un gol con la Nazionale Italiana maggiore, con la quale ha raggiunto il secondo posto all'Europeo del 2012 e il bronzo alla Confederations Cup del 2013.

Conclusa la carriera da calciatore, nel 2021 ha intrapreso il percorso da allenatore partendo dal settore giovanile del Milan. Ha, poi, assunto l'incarico di tecnico della Primavera del Milan, con cui ha conquistato risultati di assoluto rilievo, portando la squadra a disputare la semifinale di UEFA Youth League nella stagione 2022-23 e la finale in quella successiva. Nella stagione 2024-2025 ha fatto il suo esordio alla guida di una Prima Squadra sulla panchina della Ternana. Nello scorso campionato Abate, alla sua prima esperienza in Serie B, è stato protagonista, come allenatore della Juve Stabia, di un'ottima annata, conclusasi con la semifinale dei playoff per la promozione persa contro il Monza che poi ha conquistato il ritorno in Serie A.

Tutta la Società riabbraccia Ignazio Abate con il più affettuoso: “Bentornato a Torino! Buon lavoro e Sempre Forza Toro!

Articoli correlati
Abate saluta la Juve Stabia: "Tante difficoltà, ma questa stagione è indimenticabile"... Abate saluta la Juve Stabia: "Tante difficoltà, ma questa stagione è indimenticabile"
Torino, Abate ha chiesto Strefezza: primi approcci tra le parti, c'è anche il Parma... Torino, Abate ha chiesto Strefezza: primi approcci tra le parti, c'è anche il Parma in pressing
Juve Stabia, siglato l'addio con mister Abate. Ora il tecnico può firmare con il... Juve Stabia, siglato l'addio con mister Abate. Ora il tecnico può firmare con il Torino
Altre notizie Serie A
Estevez ufficializza l'addio al Parma: "Non è stato semplice, ma ho sempre dato tutto"... Estevez ufficializza l'addio al Parma: "Non è stato semplice, ma ho sempre dato tutto"
Il Lecce si affida a Stefano Trinchera: il direttore sportivo ha rinnovato fino al... UfficialeIl Lecce si affida a Stefano Trinchera: il direttore sportivo ha rinnovato fino al 2029
Genoa, De Rossi valuta il classe 2006 Grossi per il ritiro estivo. Si inserisce il... TMWGenoa, De Rossi valuta il classe 2006 Grossi per il ritiro estivo. Si inserisce il Lecco
Sfuma Sean Sogliano per il Lecce: ha rinnovato con il Verona fino al 2029. L'annuncio... UfficialeSfuma Sean Sogliano per il Lecce: ha rinnovato con il Verona fino al 2029. L'annuncio
Benitez applaude il Napoli: "Con Allegri si è garantito autorevolezza internazionale"... Benitez applaude il Napoli: "Con Allegri si è garantito autorevolezza internazionale"
Da Rabiot a Ndour, passando per Frattesi e le soluzioni estere: Napoli, i nomi per... Da Rabiot a Ndour, passando per Frattesi e le soluzioni estere: Napoli, i nomi per il centrocampo
Polemica su Infantino, interviene Abodi: "Cercherò di sentirlo per capire il suo... Polemica su Infantino, interviene Abodi: "Cercherò di sentirlo per capire il suo pensiero"
D'Amico nuovo ds della Roma, Aquilani al Sassuolo, Abate al Torino: le top news delle... D'Amico nuovo ds della Roma, Aquilani al Sassuolo, Abate al Torino: le top news delle 18
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Le incredibili ultime due settimane di Comolli alla Juventus. L'addio era inevitabile, le tempistiche fanno riflettere. Il francese ha fallito in tutto. Elkann, nuovo anno zero: che sia l'ultimo
Primo piano
Immagine top news n.0 Clamoroso Milan, Rangnick verso il no. Il tedesco è stanco di aspettare il club
Immagine top news n.1 Tony D'Amico è il nuovo direttore sportivo della Roma. Si riunisce il tandem con Gasperini
Immagine top news n.2 Il Sassuolo sistema la panchina: Alberto Aquilani è il nuovo allenatore
Immagine top news n.3 Juventus, l'avventura di Damien Comolli in bianconero è finita: il comunicato
Immagine top news n.4 Juventus, ecco Carnevali: è il nuovo amministratore delegato e direttore generale. Il comunicato
Immagine top news n.5 Il talento che ha fatto piangere l'Italia è un uomo mercato al Mondiale
Immagine top news n.6 Nel caso del Milan attuale c'è una certezza (una delle poche). Con qualsiasi mister
Immagine top news n.7 Juventus, clamoroso ribaltone: l'addio di Comolli potrebbe riaprire i dialoghi con Vlahovic
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dibu Martinez alla Juve anche con Carnevali: poi il resto. Il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Mancini, Baldini o Conte? A che punto è la corsa per il nuovo ct azzurro?
Immagine news podcast n.2 Sarà anche il Mondiale degli svincolati in cerca di contratto: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Juve attivissima sul mercato. Dal Dibu a Sorloth fino alle uscite: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Comolli pronto a un mercato su misura per Spalletti. Che non avrà più alibi
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Carnevali possibile alter ego di Marotta? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Braglia: "Carnevali vale Marotta. E con una dirigenza tutta italiana..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve, De Paola: "Il doppio incarico è quello che darà la svolta a Carnevali"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Lecce si affida a Stefano Trinchera: il direttore sportivo ha rinnovato fino al 2029
Immagine news Serie A n.2 Genoa, De Rossi valuta il classe 2006 Grossi per il ritiro estivo. Si inserisce il Lecco
Immagine news Serie A n.3 Sfuma Sean Sogliano per il Lecce: ha rinnovato con il Verona fino al 2029. L'annuncio
Immagine news Serie A n.4 Benitez applaude il Napoli: "Con Allegri si è garantito autorevolezza internazionale"
Immagine news Serie A n.5 Da Rabiot a Ndour, passando per Frattesi e le soluzioni estere: Napoli, i nomi per il centrocampo
Immagine news Serie A n.6 Polemica su Infantino, interviene Abodi: "Cercherò di sentirlo per capire il suo pensiero"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Ascoli, Gori e la lettera aperta ai tifosi bianconeri: "Certi amori diventano eterni"
Immagine news Serie B n.2 Vicenza, il Capitano non molla! Costa rinnova fino al giugno 2028
Immagine news Serie B n.3 Virtus Entella, Parodi dopo il rinnovo: "Questo club per me vuol dire casa, famiglia"
Immagine news Serie B n.4 Serie B 26-27, il punto sulle panchine: Bianco verso il Pisa. Cioffi alla Carrarese
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, vertice Polito-Noto per il futuro. Da sciogliere il nodo del post Aquilani
Immagine news Serie B n.6 Salernitana, per Lovato sirene dalla Serie B: ci pensano Padova e Ascoli
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Perugia, ufficializzato lo staff di Tedesco: c'è anche suo fratello Salvatore
Immagine news Serie C n.2 Cosenza, il Gruppo Rota presenta un'offerta ufficiale per rilevare il club da Guarascio
Immagine news Serie C n.3 Serie C 26-27, il punto sulle panchine: Stellone lascia la Vis. Casertana, avanza Mangia
Immagine news Serie C n.4 Pescara, è Buscé il prescelto per la panchina: a inizio settimana l'incontro per definire l'accordo
Immagine news Serie C n.5 Bari, anche Vaira nei pensieri dei De Laurentiis: ma l'ex Pisa appare più defilato
Immagine news Serie C n.6 Svolta in casa Cosenza? Il Gruppo Rota presenta un'offerta formale per l'acquisto del club
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Messico-Sudafrica
Immagine news Pronostici n.2 Pronostici Mondiali
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Grecia-Italia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Altro rinnovo in casa Ternana Women: Regazzoli firma un annuale con opzione
Immagine news Calcio femminile n.2 Sorteggiati i gironi del Round 1di qualificazioni all'Europeo per l'Italia U19 e U17: le avversarie
Immagine news Calcio femminile n.3 L'Italia femminile verso gli spareggi per i Mondiali: i possibili incroci, il fattore campo e la variabile Ranking
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia femminile, Gama: "Percorso con luci e ombre, ma l'obiettivo è vicino"
Immagine news Calcio femminile n.5 Il saluto di Floe a Napoli: "Non avrei mai potuto immaginare una stagione così straordinaria"
Immagine news Calcio femminile n.6 Labate e la Ternana proseguono assieme: rinnovo fino al 2027 con le Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3La storia del "Maradona delle carceri" che voleva rapire Gianfranco Zola Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 W gli Azzurrini, W Baldini: siamo così certi che siamo pronti a cambiare?
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 12 giugno 2024, l'Hajduk Spalato annuncia il nuovo allenatore. È Gennaro Gattuso fino al 2026
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del gruppo C del Mondiale 2026
Newsticker
10:01 È ufficiale, Carnevali è il nuovo ad e dg della Juventus: «Orgoglioso e onorato»
07:26 La Fifa doppia i ricavi delle Olimpiadi
05:29 Il Messico e la Corea del Sud vincono all’esordio
11/06 Al via la partnership tra Radio24 e Dazn Italia tra simulcast, crossover editoriali e digitali
09/06 Malagò ineleggibile alla Figc? Il Coni: «La decisione non è di nostra competenza»