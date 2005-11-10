Torino sconfitto a Pinzolo: i granata di Abate cadono contro il Cittadella

Si chiude con l'1-0 per i veneti il ritiro in Val Rendena: granata spenti e con poche idee, l'unico squillo è il palo colpito da Njie

Il Torino saluta Pinzolo con una sconfitta, il terzo e ultimo test estivo si chiude 1-0 per il Cittadella con il rigore realizzato proprio al 90’ da Bunino. La squadra di Abate conferma le difficoltà già avute con l’altra formazione di Serie C, l’Alcione Milano, che aveva battuto soltanto grazie a un penalty di Kulenovic. Per i granata ci sarà ancora tantissimo lavoro da fare.

Primo tempo

Abate concede la prima da titolare a Mascardi, davanti il solito terzetto dell’estate Coco-Ismajli-Biraghi. A centrocampo fa tre su tre dal 1’ il classe 2008 Luongo in coppia con Ilic, Bianay-Balcot e Njie sono gli esterni con il tandem Oristanio-Casadei a supporto di Kulenovic. Fin dai primi minuti si vede un Toro con poche idee e con le gambe pesanti, con i ritmi che rimangono bassi e le occasioni che latitano. La novità che si vede è a livello tattico, con Abate che in costruzione “trasforma” il portiere Mascardi in centrale di difesa con uno tra Coco e Ismajli a salire per prendere campo. La manovra, però, si ferma spesso e volentieri perché il tasso tecnico è decisamente basso, con vari errori che non permettono di mettere paura al portiere del Cittadella Maniero. Così il primo tempo si chiude senza squilli e con tanta noia.

Secondo tempo

Per la ripresa subentrano Paleari, Simeone, Gineitis e Aboukhlal, il Toro è più pimpante e Njie sfiora il gol: serpentina tra i difensori avversari, destro sul secondo palo ma il pallone viene respinto dal palo. Lo svedese prova ad accendere i granata con un’altra bella azione sulla sinistra e un assist perfetto per Aboukhlal che fallisce clamorosamente un rigore in movimento calciando fuori. Poi, però, servono due grandi interventi di Paleari sulla botta di Sangalli e su un tentativo ravvicinato. Il gol del Cittadella, però, arriva al 90’ con il rigore trasformato da Bunino tra i mugugni sugli spalti. La squadra di Abate saluta Pinzolo e godrà di qualche ora libera, poi ripartirà dal Filadelfia per cercare di correggere gli errori e aumentare la brillantezza. Il prossimo test, ancora da ufficializzare, sarà venerdì prossimo contro la Virtus Entella nel quartier generale in città.