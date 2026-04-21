Il Bologna trattiene il fiato per Bernardeschi: primi test poco confortanti, oggi la risonanza

Il Bologna trattiene il fiato per Federico Bernardeschi, costretto a fermarsi pochi minuti dopo il suo ingresso in campo contro la Juventus. Una sostituzione nella sostituzione che lascia pessime sensazioni: il numero 10 rossoblù ha accusato un problema alla coscia destra, tale da impedirgli persino di restare in campo per gli ultimi minuti nonostante il tentativo dello staff di stringere i denti.

Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport oggi in edicola, i primi riscontri non sono incoraggianti e si teme uno stop serio, potenzialmente in grado di chiudere in anticipo la sua stagione. Per avere un quadro definitivo bisognerà attendere gli esami strumentali, ma l’impressione è che si tratti di una tegola pesante per Italiano.

Un epilogo amaro, soprattutto alla luce del percorso dell’ex Juventus. Dopo il rientro in Italia e il lungo lavoro per ritrovare la condizione, Bernardeschi aveva superato anche lo stop per la frattura alla clavicola, tornando gradualmente a essere un elemento chiave nel sistema rossoblù. Cresciuto nel corso dei mesi, aveva ritrovato brillantezza tra le linee, contribuendo alla manovra con qualità e assumendosi responsabilità nei momenti decisivi. I numeri confermano il suo peso: 41 presenze stagionali e cinque reti in Europa League, che ne fanno il miglior marcatore del Bologna nella competizione. Un rendimento che lo aveva riportato al centro del progetto, anche per leadership ed esperienza.

Ora però tutto rischia di fermarsi proprio sul più bello. L’esito degli esami dirà di più, ma il Bologna teme di dover rinunciare a uno dei suoi uomini più importanti nel momento decisivo della stagione.