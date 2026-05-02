Bologna, Italiano: "Bernardeschi è a disposizione, Rowe ha spinto forte per esserci"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari, il mister del Bologna Vincenzo Italiano si è soffermato su alcune individualità del suo organico e del loro impiego sia in questo finale di stagione che in futuro.

L'impatto di Bernardeschi è stato rilevante, può essere un perno anche della prossima stagione?

"Bernardeschi ha un altro anno di contratto. Avete visto il suo valore nel momento in cui ha iniziato ad essere ad una condizione fisica adeguata. Pensavo di averlo perso per come era uscito a Torino, invece con una settimana ha risolto tutto e domani sarà a disposizione in una partita per noi davvero importante dove servirà l'apporto di tutti".

Come sta Rowe?

"Ha fatto le prime sedute della settimana a parte, ma negli ultimi giorni ha spinto forte. A parte Cambiaghi abbiamo tutti gli esterni a disposizione e sapete che per il nostro tipo di gioco le frecce in quella zona del campo sono fondamentali".

Può essersi una chance per Odgaard da prima punta?

"Mi è piaciuto da subentrante con la Roma. Da quando non c'è più Dallinga sta lavorando da numero 9. Lo sa fare, ha fame di incidere. Domani vedremo, è riproponibile, ma Santi si sta ritagliando spazi importanti grazie alle sue prestazioni".

Come ha visto Dominguez in settimana?

"L'ho visto bene. Domani i 4 che abbiamo a disposizione stanno bene ed hanno un livello di condizione ottimale. Alle 12.30 farà molto caldo e dovremo correre e rincorrere, i 4 esterni saranno tutti della partita".

Se potesse decidere lei, terrebbe Joao Mario?

"Non so le condizioni contrattuali con cui è arrivato, ma mi ha stupito. È un esterno basso di grande qualità, rincorre, sa fare assist, ha piede in impostazione e sa concludere dalla distanza: è davvero un bel giocatore".

Domani giocherà Pessina?

"Non lo so, ma posso ribadire che Pessina quest'anno si è aggregato al gruppo perché ha grandi qualità. Mi è piaciuto molto nelle due gare in cui ha avuto modo di mettersi in mostra. Ha personalità ed avrà un grande futuro, credo che sia un predestinato ed il Bologna abbia trovato un ragazzo al quale va data fiducia".

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