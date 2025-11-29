Il Cagliari, l'Atalanta e Marco Palestra: l'operazione di mercato che frutterà qualcosa per tutti

Marco Palestra è stato uno dei protagonisti, in positivo, nella sfida dell'Allianz Stadium tra la Juventus e il Cagliari. Suo l'assist per il momentaneo vantaggio dei sardi firmato da Esposito, ma nella prova messa in campo dall'esterno italiano c'è stato molto di più, visto che all'intervallo Spalletti è stato costretto anche a sostituire Kostic, sovrastato in lungo e in largo dal classe 2005.

Il Cagliari se lo gode, l'Atalanta lo aspetta.

Palestra è arrivato in Sardegna la scorsa estate, in prestito secco dall'Atalanta, che non ha voluto inserire nessuna opzione di acquisto in favore dei rossoblù. Un'operazione molto intelligente, visto che avrebbe avuto poco spazio sia con Juric che, adesso, con Palladino, dalla quale ci guadagneranno tutti. Il Cagliari potrà goderselo fino al prossimo 30 giugno e avrà a disposizione un giocatore che con il passare delle settimane potrà essere sempre più incisivo e decisivo. Lo stesso Palestra avrà invece la possibilità di giocare con continuità per un campionato intero, in modo da poter maturare e prendere confidenza con la Serie A. E infine l'Atalanta, che senza alcun rischio di poter perdere il giocatore lo aspetterà con un bagaglio di esperienza arricchito.

Un'operazione di mercato che frutterà qualcosa per tutti dunque, tra due società che guardano sempre sia al presente che al futuro con intelligenza. Palestra intanto si gode il suo momento positivo, consapevole di dover lottare insieme ai suoi compagni per raggiungere la salvezza.