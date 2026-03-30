TMW Palestra dovrebbe andare in tribuna: a Zenica il vice Politano sarà Andrea Cambiaso

Alle battute finali l'allenamento dell'Italia alla vigilia della sfida contro la Bosnia ed Erzegovina, gara che decreterà se parteciperemo o meno alla prossima Coppa del Mondo. Se vorrà staccare il pass per il Mondiale in Nord America, l'Italia domani sera a Zenica dovrà battere Edin Dzeko e compagni: ci proverà con tutto il gruppo a disposizione dato che i 28 calciatori presenti in lista erano regolarmente presenti questa mattina sul rettangolo verde di gioco per l'ultimo allenamento prima della partenza prevista per le 16.30.

Ma chi rientrerà nella lista dei 23? La lista dei convocati verrà diramata domattina, ma non dovrebbero esserci grossi cambi rispetto ai giocatori a disposizione giovedì sera contro l'Irlanda del Nord. Almeno una modifica però è probabile: trattasi dell'inserimento di Andrea Cambiaso al posto di Marco Palestra. Quest'ultimo che ha debuttato quattro giorni fa con la maglia della Nazionale entrando all'83esimo al posto di Politano dovrebbe accomodarsi in tribuna insieme a uno tra Meret e Caprile. Con Nicolò Cambiaghi, Diego Coppola e Gianluca Scamacca.

Quest'oggi Gattuso ha provato a lungo anche le palle inattive anche grazie al lavoro del suo staff, soprattutto di Leonardo Bonucci. La squadra conclusa la seduta resterà a Coverciano per pranzo e lascerà il Centro Tecnico Federale intorno alle 15.30. Stasera alle 19.00 il walk around allo stadio Bilino Polje di Zenica e poi la conferenza stampa del CT con un calciatore.