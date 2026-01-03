Il derby emiliano finisce 1-1: il golazo di Pellegrino risponde all'incornata di Thorstvedt

Derby emiliano intenso e combattuto al Mapei, dove Sassuolo e Parma si dividono la posta al termine di una gara viva, giocata a viso aperto e rimasta in equilibrio fino all’ultimo minuto. I neroverdi cercavano continuità davanti al proprio pubblico, i ducali conferme dopo un periodo positivo: ne è uscito un pareggio giusto, frutto di due tempi diversi ma ugualmente intensi.

Thorstvedt chiama, Pellegrino risponde

Nel primo tempo i ritmi sono subito altissimi. Il Parma parte meglio e sfiora il vantaggio con Pellegrino, ma al 12’ è il Sassuolo a colpire: cross perfetto di Walukiewicz e incornata vincente di Thorstvedt, che anticipa tutti e batte Corvi. Il gol dà fiducia ai padroni di casa, pericolosi soprattutto in ripartenza con Laurienté. Il Parma però non si scompone e al 24’ trova il pari: Circati intercetta l’uscita dal basso neroverde, la palla arriva a Pellegrino che si gira e scarica un sinistro potente e preciso all’angolino, imprendibile per Muric. Il primo tempo si chiude sull’1-1, con occasioni da entrambe le parti e grande equilibrio.

Doig ed Estevez vicini al gol, ma il derby finisce pari

Nella ripresa cresce il Sassuolo, che prende campo e va vicinissimo al nuovo vantaggio: prima Muric salva su Pellegrino, poi il palo ferma Doig su assist di Laurienté. Il Parma soffre ma resta in partita e nel finale sfiora il colpo grosso con la punizione di Estevez, respinta ancora da un attento Muric. Negli ultimi minuti stanchezza ed errori prevalgono: Koné ci prova da fuori senza fortuna, Circati viene ammonito per un prezioso fallo tattico in ripartenza. Finisce 1-1, un punto a testa che fotografa fedelmente quanto visto in campo e aiuta leggermente entrambe in classifica.

