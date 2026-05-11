Il discorso di Sarri alla Lazio dopo il ko con l’Inter: "Mai più quella paura negli occhi"

La pesante sconfitta contro l’Inter deve diventare soltanto un brutto ricordo. È questo il concetto che Maurizio Sarri ha voluto trasmettere alla Lazio durante il ritiro di Formello, nel tentativo di ricompattare immediatamente il gruppo in vista della finale. L’allenatore biancoceleste non ha nascosto la delusione per la prestazione offerta contro i nerazzurri, soprattutto dal punto di vista mentale. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Sarri avrebbe parlato apertamente di un approccio troppo timido e privo della giusta aggressività, chiedendo però alla squadra di reagire subito senza trascinarsi dietro insicurezze o tensioni.

“Ci siamo fatti male da soli con quell’approccio moscio, ma non deve restare nessuna scoria”, avrebbe detto il tecnico ai suoi giocatori. Un messaggio chiaro, accompagnato anche da un forte richiamo all’aspetto psicologico: “Non voglio mai più vedere quella paura negli occhi”.

Sarri è convinto che la Lazio abbia già dimostrato nel corso della stagione di poter competere ad alto livello, soprattutto sotto pressione. “Con la testa abbiamo dimostrato di poter fare tutto”, avrebbe aggiunto, invitando infine la squadra a mostrare il proprio vero volto nella notte più importante dell’anno dopo mesi di sacrifici e battaglie.