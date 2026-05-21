Ufficiale Il Genoa ha riscattato Colombo: il nuovo contratto sarà valido fino al 2029

Con il riscatto, Lorenzo Colombo ha sottoscritto anche il nuovo contratto che lo legherà al Genoa. A comunicarlo è stato proprio il club rossoblù: "Il Genoa del futuro comincia a prendere forma partendo dal presente: Lorenzo Colombo sarà rossoblù fino al 2029. Dopo una stagione in crescita, 7 reti segnate e 2 assist, sono maturate le condizioni per l’acquisizione a titolo definitivo dell’attaccante, nato a Vimercate (MI) l’8 marzo 2002, con l’estensione contrattuale al 30 giugno 2029".

Lo Chief of Football del Club, Diego Lopez, ha commentato la notizia: "Crediamo molto nelle qualità umane, tecniche e professionali di Lorenzo e nei suoi potenziali margini di miglioramento. Un attaccante moderno come lui, che a 24 anni ha già collezionato in carriera 200 presenze a livello di club, costituirà un punto fermo nella rosa che stiamo allestendo per la prossima stagione. Ringraziamo Lorenzo, così come i compagni, per l’apporto in campo e nello spogliatoio".

Molto felice anche lo stesso Lorenzo Colombo: "Ci tenevo a legarmi a un club, un team e una piazza come questa e farò del mio massimo per ripagare la fiducia e il sostegno della società, del mister, dei compagni e dei tifosi. Sono felice di continuare a giocare in maglia rossoblù: il Genoa è il Genoa. Sono affascinato dall’atmosfera che c’è allo stadio in ogni partita e consapevole del patrimonio affettivo che rappresenti per decine di migliaia di sostenitori".