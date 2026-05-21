Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Il Genoa ha riscattato Colombo: il nuovo contratto sarà valido fino al 2029

Il Genoa ha riscattato Colombo: il nuovo contratto sarà valido fino al 2029TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
autore
Alessio Del Lungo
Oggi alle 12:05Serie A

Con il riscatto, Lorenzo Colombo ha sottoscritto anche il nuovo contratto che lo legherà al Genoa. A comunicarlo è stato proprio il club rossoblù: "Il Genoa del futuro comincia a prendere forma partendo dal presente: Lorenzo Colombo sarà rossoblù fino al 2029. Dopo una stagione in crescita, 7 reti segnate e 2 assist, sono maturate le condizioni per l’acquisizione a titolo definitivo dell’attaccante, nato a Vimercate (MI) l’8 marzo 2002, con l’estensione contrattuale al 30 giugno 2029".

Lo Chief of Football del Club, Diego Lopez, ha commentato la notizia: "Crediamo molto nelle qualità umane, tecniche e professionali di Lorenzo e nei suoi potenziali margini di miglioramento. Un attaccante moderno come lui, che a 24 anni ha già collezionato in carriera 200 presenze a livello di club, costituirà un punto fermo nella rosa che stiamo allestendo per la prossima stagione. Ringraziamo Lorenzo, così come i compagni, per l’apporto in campo e nello spogliatoio".

Molto felice anche lo stesso Lorenzo Colombo: "Ci tenevo a legarmi a un club, un team e una piazza come questa e farò del mio massimo per ripagare la fiducia e il sostegno della società, del mister, dei compagni e dei tifosi. Sono felice di continuare a giocare in maglia rossoblù: il Genoa è il Genoa. Sono affascinato dall’atmosfera che c’è allo stadio in ogni partita e consapevole del patrimonio affettivo che rappresenti per decine di migliaia di sostenitori".

Articoli correlati
Colombo: "Il Genoa è il Genoa... Ci tenevo a legarmi a un club come questo" Colombo: "Il Genoa è il Genoa... Ci tenevo a legarmi a un club come questo"
Colombo riscattato dal Genoa, l'attaccante: "Avevo l'idea di mettere radici in questo... Colombo riscattato dal Genoa, l'attaccante: "Avevo l'idea di mettere radici in questo club"
Dal rigore fallito alla risalita. Il Secolo XIX: "Fiorentina nel destino di Colombo"... Dal rigore fallito alla risalita. Il Secolo XIX: "Fiorentina nel destino di Colombo"
Altre notizie Serie A
Baggio rivela: "Lippi mi chiese chi avrebbe potuto remare contro di lui. Risposi... Baggio rivela: "Lippi mi chiese chi avrebbe potuto remare contro di lui. Risposi a modo mio"
Tacchinardi invoca Del Piero: "È l’unico che può ridare identità alla Juventus" Tacchinardi invoca Del Piero: "È l’unico che può ridare identità alla Juventus"
Lecce, la spinta del Via del Mare per la sfida salvezza col Genoa: lo stadio è sold... Lecce, la spinta del Via del Mare per la sfida salvezza col Genoa: lo stadio è sold out
Pogba nostalgico: "Juventus una famiglia. Tanta pressione al mio arrivo dallo United"... Pogba nostalgico: "Juventus una famiglia. Tanta pressione al mio arrivo dallo United"
Napoli, il sindaco Manfredi conferma l'addio di Conte: "Potremmo dargli cittadinanza... Napoli, il sindaco Manfredi conferma l'addio di Conte: "Potremmo dargli cittadinanza onoraria"
Bologna, Sartori in missione in Belgio: chi sono i due calciatori osservati domenica... Bologna, Sartori in missione in Belgio: chi sono i due calciatori osservati domenica scorsa
Farioli: "Dalla Serie A mi hanno cercato solo club che avrebbero giocato per la salvezza"... Farioli: "Dalla Serie A mi hanno cercato solo club che avrebbero giocato per la salvezza"
C'è la data per il rinnovo di Dybala, Solet chiama l'Inter, Cambiaso-Barça: le top... C'è la data per il rinnovo di Dybala, Solet chiama l'Inter, Cambiaso-Barça: le top news delle 13
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Solo i Presidenti non l'hanno capito: perché affidare un progetto a Conte? È l'uomo perfetto per rilanciarlo: lo farà con la Nazionale? E poi la Juventus: Spalletti come Gasperini ma i grandi ritorni...
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Doumbia allo Sporting! Bonus, maxi-clausola e percentuale sulla rivendita: tutti i dettagli
Immagine top news n.1 Roma, con la Champions ecco il rinnovo di Dybala: lunedì potrebbe arrivare l'annuncio
Immagine top news n.2 Solet, che assist all'Inter: "Voglio rigiocare la Champions, Milano è una città bellissima"
Immagine top news n.3 Il Barcellona accelera per Cambiaso: la Juventus apre alla cessione, i dettagli
Immagine top news n.4 Come può cambiare la dirigenza della Juventus in caso di addio al progetto Comolli
Immagine top news n.5 Rinnovo, ingaggio aumentato e la stima di Cardinale: Milan, c'è Allegri nel futuro
Immagine top news n.6 Piccoli ritrova l'Atalanta: nel 2020 segnava più di Sesko e Cherki, oggi è un enigma da 27 milioni
Immagine top news n.7 Inter, il mercato che verrà: tra addii e conferme, Chivu prepara le nuove sfide
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Venezia è pronto a diventare una big in Serie A. Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Tiago Pinto al Bournemouth ridà merito alla categoria dei Ds". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Ci sono tre italiani dietro allo storico titolo dell'Arsenal. E non è finita
Immagine news podcast n.3 Sirene di mercato in arrivo per De Rossi: futuro al Genoa o addio?
Immagine news podcast n.4 Via al domino allenatori: da Sarri a Conte e Allegri. Il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Maurizio Sarri tra Napoli e Atalanta: la scelta da fare secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Pizzi: "Inter, la differenza con le altri si è vista. Chivu davvero bravo"
Immagine news Altre Notizie n.3 Di Napoli: "Sarri tra Napoli e Bergamo? Con giocatori di qualità..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Baggio rivela: "Lippi mi chiese chi avrebbe potuto remare contro di lui. Risposi a modo mio"
Immagine news Serie A n.2 Tacchinardi invoca Del Piero: "È l’unico che può ridare identità alla Juventus"
Immagine news Serie A n.3 Lecce, la spinta del Via del Mare per la sfida salvezza col Genoa: lo stadio è sold out
Immagine news Serie A n.4 Pogba nostalgico: "Juventus una famiglia. Tanta pressione al mio arrivo dallo United"
Immagine news Serie A n.5 Napoli, il sindaco Manfredi conferma l'addio di Conte: "Potremmo dargli cittadinanza onoraria"
Immagine news Serie A n.6 Bologna, Sartori in missione in Belgio: chi sono i due calciatori osservati domenica scorsa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, casting per il nuovo ds: il nome forte di Fredberg è quello di Paolo Bravo
Immagine news Serie B n.2 Pescara, casting allenatore: Tisci resta in pole. Spunta il nome di Attilio Tesser
Immagine news Serie B n.3 Spezia, il maltempo blocca Stillitano a New York. Rinviato il suo arrivo in Italia
Immagine news Serie B n.4 Padova, incontro in programma con Abate: il tecnico però è corteggiato dalla Serie A
Immagine news Serie B n.5 Monza, cordoglio per la scomparsa di Alfredo Magni. "Ha scritto la storia di questo club"
Immagine news Serie B n.6 Serie B 2025/26, i giovani protagonisti: Cacciamani il più utilizzato. 43 in azzurro
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana ad un passo dal fallimento: deserta anche la seconda asta. Club verso il baratro
Immagine news Serie C n.2 Grieco saluta l'Audace Cerignola: “Società senza debiti. Ho perso grinta dopo tante pressioni”
Immagine news Serie C n.3 Casarano eliminato dai playoff. Obbiettivo: "Al primo anno in Serie C ottimo lavoro"
Immagine news Serie C n.4 Milanese: “Catania e Salernitana? Piazze enormi. In semifinale impossibile avere favorite”
Immagine news Serie C n.5 Catania in semifinale playoff, Toscano: “Voglio vincere con questi ragazzi. La testa fa la differenza”
Immagine news Serie C n.6 Corini avverte la Salernitana: “A Brescia sentiranno il Rigamonti. Sarà calcio vero”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Friburgo-Aston Villa, chi alzerà la coppa?
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Como-Parma
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Genoa-Milan
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Cantore e Di Gugliemo in finale di Concacaf W Champions Cup. Sfideranno il Club America
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, rinnovo fino al giugno 2028 per Emma Faerge
Immagine news Calcio femminile n.3 La UEFA squalifica a vita l'allenatore Vlachovsky. Filmava di nascosto le sue giocatrici
Immagine news Calcio femminile n.4 I sogni son desideri...ma anche realtà. Bartalini esordisce con la Fiorentina Femminile
Immagine news Calcio femminile n.5 Giugliano MVP, Wullaert miglior attaccante: tutti i premi della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Como non lascia, ma raddoppia: il prossimo anno in Serie A ci sarà anche il derby in riva al lago
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Sauro Fattori, dalla Fiorentina un viaggio lungo una vita nel calcio italiano Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chivu è meritatamente soddisfatto ma lo sono anche Spalletti, Palladino, Italiano… Perché?