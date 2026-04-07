Il gol alla Roma cambia il destino di Calhanoglu? Ora è il turco a spingere per il rinnovo

Un gol che può cambiare il futuro, sia a breve che a lungo termine. Il gol in pieno recupero di primo tempo realizzato da Hakan Calhanoglu contro la Roma non solo potrebbe aver definitivamente consegnato all'Inter il suo 21esimo scudetto, visti i sette punti di vantaggio che adesso i nerazzurri hanno sul Napoli, ma potrebbe anche riscrivere il destino del turco sotto la Madonnina.

La Repubblica, infatti, riferisce importanti aggiornamenti sul classe '94, il cui contratto scadrà nel giugno del 2027 e su cui vi è da tempo l'interesse del Galatasaray. Secondo quanto riportato dal quotidiano adesso sarebbe lo stesso centrocampista a spingere per rinnovare il proprio contratto con il club di Via della Liberazione.

La decisione finale, dunque, spetta all'Inter, con Cristian Chivu che si starebbe muovendo in prima persona per convincere la società a blindare il turco, considerato indispensabile e autore di dieci gol e cinque assist in tutte le competizioni finora.