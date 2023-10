Il legale di Casale presenta querela per diffamazione: "Nicolò non ha mai scommesso"

Nicolò Casale, difensore della Lazio tirato in ballo da Fabrizio Corona nel caos scommesse, con l'ex paparazzo che ha fatto il suo nome come il quinto dopo Fagioli, Tonali, Zaniolo e Zalewski, ha sporto denuncia, attraverso il suo legale Guido Furgiuele. Secondo quanto riportato da Sky Sport è stata inviata via pec alla procura di Milano la denuncia che il calciatore ha indirizzato contro Fabrizio Corona, la trasmissione tv 'Striscia la notizia' e il sito di notizie Dillingernews per le presunte rivelazioni sul calciatore biancoceleste nell'ambito della vicenda delle scommesse.

La nota del legale di Casale.

Questa la nota del legale del difensore della Lazio: "Nicolò non ha mai scommesso su un evento sportivo ed è inaccettabile la gogna a cui è sottoposto. La querela è per "diffamazione aggravata", ma da quanto si apprende si chiede di verificare eventuali "profili di calunnia o di rivelazione di segreto d'ufficio" in relazione alle dichiarazioni rese in questura da Corona.