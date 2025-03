Ufficiale Il Napoli blinda Olivera: il terzino ha rinnovato con gli azzurri fino al 2030

vedi letture

Il Napoli blinda Mathías Olivera. Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale il club azzurri ha comunicato di aver rinnovato il contratto del terzino uruguaiano fino al 2030. Di seguito il comunicato pubblicato dal Napoli sui propri canali:

"La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Mathías Olivera fino al 30 giugno 2030.

Il 15 agosto 2022 il suo debutto in maglia azzurra, in occasione della vittoria esterna per 2-5 al Bentegodi contro l'Hellas Verona. Olivera ha disputato 90 presenze con il Napoli, realizzando 3 reti e fornendo 6 assist.

Congratulazioni, Mati!"

Serie A, la classifica aggiornata

1. Inter 58 punti (27)

2. Napoli 57 (27)

3. Atalanta 55 (27)

4. Juventus 52 (27)

5. Lazio 50 (27)

6. Bologna 47 (27)

7. Fiorentina 45 (27)

8. Roma 43 (27)

9. Milan 41 (27)

10. Udinese 39 (27)

11. Torino 34 (27)

12. Genoa 31 (27)

13. Como 28 (27)

14. Verona 26 (27)

15. Cagliari 25 (27)

16. Lecce 25 (27)

17. Parma 23 (27)

18. Empoli 22 (27)

19. Venezia 18 (27)

20. Monza 14 (27)

Il programma completo della 27ª giornata di Serie A

Fiorentina - Lecce 1-0

Atalanta - Venezia 0-0

Napoli - Inter 1-1

Udinese - Parma 1-0

Monza - Torino 0-2

Bologna - Cagliari 2-1

Genoa - Empoli 1-1

Roma - Como 2-1

Milan - Lazio 1-2

Juventus - Hellas Verona 2-0