Il Napoli va subito avanti a Cagliari: su sviluppi di calcio d'angolo a segno McTominay
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Dopo meno di due minuti il Napoli si porta in vantaggio in casa del Cagliari. Su sviluppo di calcio d'angolo gli azzurri muovono il pallone vicino, poi mischione sul secondo palo risolto da Scott McTominay con un tap-in facile facile. Il centrocampista scozzese non andava a segno dal 7 febbraio scorso, contro il Genoa. Subito 0-1 all'Unipol Domus.
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