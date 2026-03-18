Il Newcastle regge mezz'ora, ma il Barcellona ne fa 7 e va ai quarti. Tonali, Italia in ansia

Nove gol, quattro infortuni (fra i quali quello di Tonali, che tiene in apprensione la Nazionale), tante giocate e anche annessi errori: al Camp Now Barcellona-Newcastle finisce 7-2.

I blaugrana dunque volano ai quarti di finale (all'andata era finita 1-1), dove potrebbe arrivare il derby contro l'Atletico Madrid (che ora affronta il Tottenham dopo il 5-2 dell'andata). Una sfida che sembra il manifesto di pregi e difetti di una squadra che è stellare e unica al mondo: dopo una prima mezz'ora nella quale i detrattori potevano avere dei dubbi sulla tenuta difensiva della squadra di Flick, è arrivata la risposta dall'attacco, mostruoso, che ha rullato Thiaw e compagni dal lato opposto del campo.

Primo tempo show: 3-2

Dopo appena 5 minuti di gioco l'uomo più atteso, Lamine Yamal con un controllo orientato e annessa sterzata, manda letteralmente a terra l'ex difensore del Milan, Thiaw. Palla in verticale per Fermin, la sfera finisce a Raphinha che fa 1-0. Il Newcastle comunque non è affatto intimorito e riprende la sfida già al quarto d'ora: ci pensa Elanga a raccogliere un traversone basso dalla sinistra ed a fare 1-1. Difesa blaugrana qui da rivedere, con Cancelo e Martin fuori posizione.

Tempo 3 minuti e i blaugrana tornano però avanti. Cross di Raphinha, sponda di Gerard Martin, Bernal fa 2-1 al 18'. Neanche il tempo di arrivare alla mezz'ora che il Newcastle fa 2-2. Yamal stavolta sbaglia: il suo tacco a vuoto rilancia gli inglesi, Hall serve Barnes che pesca al centro ancora Elanga. In pieno recupero va giù Raphinha in area dopo una trattenuta di Trippier: rigore siglato da Yamal.

Secondo tempo: dilaga il Barcellona

Nella ripresa il Barcellona fa girare palla, ma senza di certo dimenticarsi di affondare. Passano sette minuti e Raphinha serve Fermin Lopez, che fa 4-2. Si ferma Tonali, subito sostituito, dopo un minuto arriva il quinto gol blaugrana, a firma di Lewandowski (di testa, sugli sviluppi di un corner). Al Camp Nou è diventata un'esibizione: Yamal si attiva di nuovo, manda a vuoto Thiaw, Lewandowski fa 6-2. Al 72' altra rete: errore clamoroso di Ramsey che regala palla a Raphinha: il brasiliano ringrazia e insacca. Si ferma anche Joan Garcia per un fastidio muscolare: Szczesny subentra al suo posto. Problemi anche per Araujo nel finale, ma il difensore resta in campo. Il Barcellona si diverte e vince.