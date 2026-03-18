Il retroscena di Lazio-Milan, Leao su Pulisic: "Gioca sempre da solo e nessuno dice niente"

Dopo Inter-Atalanta, DAZN pubblica BordoCam anche per quanto riguarda Lazio-Milan e la mente di tutti va immediatamente a quello che è successo tra Rafael Leao e Christian Pulisic. Il portoghese non brilla particolarmente e appare un po' scocciato quando Pavlovic prima e l'americano poi non lo servono, ma è l'episodio poco prima del cambio a farlo arrabbiare.

Il classe '99 si rivolge così al compagno di reparto: "Cavolo fratello. Dentro, bro". Anche Massimiliano Allegri sulla panchina è visibilmente nervoso e d'accordo con il suo attaccante, così urla: "Dagliela dentro!", prima di rivolgersi al suo staff: "Con questa lo mette in porta oh, è già due! Ma già due!". Il tecnico però decide di sostituire Leao e non Pulisic, provocando ancora di più il disappunto del 26enne.

Il suo andamento quando viene richiamato in panchina la dice lunga sul suo pensiero. Maignan prova a calmarlo, ma Leao è furioso e si rivolge così ad Allegri: "Deve passare la palla mister!". Pronta la replica dell'allenatore: "Hai ragione! Stai calmo!". Niente, l'attaccante del Milan si accomoda in panchina, scalcia qualunque cosa e poi, parlando con se stesso, si sfoga: "Gioca sempre da solo e nessuno dice niente, mamma mia... Sempre la stessa cosa". Successivamente ritorna sull'episodio con i suoi collaboratori, Leao sente, si mette la maglia davanti alla faccia, respira e poi prova a calmarsi. Ma la rabbia era davvero tanta.