Milan, Rafael Leao e il rumore dei nemici sui social: “Mi odiate. Ma chi siete voi?”

Basta una maglia con una scritta, in una Instagram stories, per fare notizia? Sì, se il calciatore è Rafael Leao, con l’enorme seguito social del portoghese del Milan. Doppio sì, se quella maglietta riporta un messaggio che non sembra per nulla casuale: “Voi mi odiate. Ma chi siete voi?”, si legge in quello che è un repost di un profilo secondario dell’attaccante sul social network, nel quale esprime la sua anima da blogger.

È un messaggio che riecheggia molto il “why always me?” di Mario Balotelli, e con il quale Leao sembra mettersi ancora una volta in contrapposizione con il mondo “di fuori”. Gli hater, il rumore dei nemici, i critici.

In questa stagione, Leao ha giocato 30 partite tra Serie A e Coppa Italia, segnando 10 gol e sfornando tre assist per i compagni.