Infantino alla Fiorentina, il presidente del Rosario conferma: "Accettata proposta dei viola"

vedi letture

Come vi abbiamo raccontato in questo ore, Gino Infantino sarà presto un nuovo giocatore della Fiorentina. Gonzalo Belloso, presidente del Rosario Central, ai microfoni di Cadena 3 Rosario ha dato la conferma della cessione del giocatore ai viola. Queste le sue parole: “Si tratta di un ragazzo molto amato dal club, cercavamo una possibilità per la sua crescita e abbiamo accettato la proposta della Fiorentina, sistemando qualche dettaglio. Stavamo trattando da 20 giorni, c’era il bisogno di vendere qualcuno ed è meglio che sia un giovane non del tutto titolare".

"Sono felice per lui, è stato sempre corretto, senza mai fare pressioni per partire. Con i ragazzi serve pazienza, Gino ha dimostrato di essere bravo sia con noi che con l’Under 20 argentina. Davanti ha un grande futuro, tant’è che ci siamo riservati una percentuale sulla futura rivendita, perché ci aspettiamo che esploda", la sua chiosa finale sulla trattativa con la Fiorentina.