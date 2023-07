tmw Fiorentina, entro martedì arriva Infantino. Contratto fino al 2028

vedi letture

La Fiorentina si prepara ad accogliere il suo prossimo colpo di mercato: Gino Infantino è infatti al lavoro per il suo arrivo in Italia. Il centrocampista classe 2003, argentino ma monitorato anche dal ct Mancini grazie alla doppia nazionalità italiana, sarà a Firenze al più tardi nella giornata di martedì per svolgere le visite mediche di rito.

Contratto 2028. Superato il classico iter, Infantino firmerà il contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 2028. L’operazione tra i gigliati e il Rosario Central si è chiusa ieri pomeriggio sulla base di 4 milioni di euro più bonus, cifre alle quali è da aggiungere una percentuale sull'eventuale futura rivendita.

Una trattativa tenuta sotto traccia da mesi e che la dirigenza viola ha portato in fondo grazie anche al lavoro dei suoi due agenti Martin Guastadisegno e Fabian Soldini. Ancora qualche giorno e Infantino sarà il terzo acquisto messo a disposizione di Vincenzo Italiano, dopo quelli di Parisi e Arthur.