Frattesi, impatto "alla Albertini" con la Lazio. Anche Lulic lo omaggia

Siamo nell'ultima settimana della sessione estiva di calciomercato e la Lazio festeggia l'impatto non banale di Davide Frattesi, autore del gol decisivo contro il Bologna e protagonista di un'esultanza che sa di liberazione dopo il lungo periodo difficile vissuto tra le fila dell'Inter.

Riscatto e complimenti

L'urlo del centrocampista romano rappresenta una risposta immediata alle critiche ricevute, alle troppe panchine e a chi dubitava delle sue reali qualità tecniche, oltre che del suo profondo legame viscerale con i colori biancocelesti, coltivato fin dai tempi in cui era raccattapalle allo stadio Olimpico e tifoso appassionato sugli spalti insieme ai sostenitori costretti all'esilio per le varie restrizioni.

E spuntano in tal senso alcuni omaggi particolari, come quello di Senad Lulic, autore del famoso gol alla Roma in finale di Coppa Italia il 26 maggio 2013: "Complimenti, Davide!", ha scritto sui suoi canali social, postando la foto che lo ritrae con Frattesi bambino, all'epoca nel settore giovanile e raccattapalle dell’Olimpico. Spuntano anche altre foto, come quella con Klose nella stessa notte. Frattesi è il primo centrocampista a segnare all'esordio assoluto in Serie A con la maglia della Lazio dai tempi di Demetrio Albertini. Si conferma dunque come uno dei migliori specialisti nel subentrare dalla panchina e incidere nei match grazie al suo fiuto per il gol.