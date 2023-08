Inter, Acerbi out contro il Cagliari, ma Darmian migliora. Può essere convocato

vedi letture

In attesa di Benjamin Pavard, l'Inter prosegue la sua preparazione al match di lunedì contro il Cagliari, facendo i conti con la situazione infermeria della difesa. Matteo Darmian e Francesco Acerbi continuano ad allenarsi a parte e restano in dubbio per la trasferta in Sardegna. L'ex Lazio non sarà certamente della partita, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, mentre per Darmian c'è qualche speranza in più.

Il difensore azzurro sta svolgendo un lavoro personalizzato, più per precauzione che per reale necessità, motivo per cui verrà inserito nella lista dei convocati e con grande probabilità andrà in panchina, pronto all'occorrenza a subentrare a gara in corso.