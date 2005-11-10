Inter, Carlos Augusto spazza via i dubbi: al via la trattativa per il suo rinnovo di contratto

L'accordo attuale del polivalente difensore brasiliano scade il 30 giugno 2028, i nerazzurri vogliono blindarlo e l'hanno già comunicato al suo entourage.

Carlos Augusto continua a convincere l’Inter e il club è pronto a muoversi per blindarlo ancora. Secondo quanto riferito stamattina dal Corriere dello Sport, la Beneamata ha intenzione di rinnovare e adeguare il contratto del brasiliano, attualmente in scadenza nel 2028. La volontà della dirigenza e di mister Chivu è chiara: riconoscere il valore dell'ex Monza anche attraverso un adeguamento economico, premiando la sua affidabilità e la capacità di ricoprire più ruoli all’interno dello scacchiere nerazzurro.

Dall'assist col Napoli al gol di Madrid

Le ultime prestazioni hanno ulteriormente rafforzato questa convinzione. Prima l’assist contro il Napoli, poi il gol al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid: Carlos Augusto ha risposto presente quando Chivu lo ha chiamato in causa, dimostrando di poter essere una garanzia sia come terzo di difesa sia come quinto di centrocampo. Una duttilità particolarmente preziosa per l’Inter, soprattutto considerando la qualità dei titolari che lo precedono nelle gerarchie, come Bastoni e Dimarco. Proprio per questo, a detta del quotidiano, il club non vuole rinunciare a un elemento considerato di massima affidabilità.

Trattativa al via per il rinnovo

Ora la palla passa anche al giocatore e al suo entourage. L’Inter dovrà convincere Carlos Augusto che a Milano può continuare a essere protagonista e trovare una continuità importante, nonostante la concorrenza. I dialoghi tra le parti sono destinati a proseguire nelle prossime settimane, con l’obiettivo di arrivare a un’intesa per il rinnovo. Nel frattempo, il brasiliano potrebbe avere un’altra occasione dal primo minuto lunedì contro l’Udinese, in attesa del rientro dell'infortunato Dimarco.