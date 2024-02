Inter-Atletico Madrid, il programma della vigilia: quando parlano Inzaghi e Simeone

Una goleada dopo l'altra, si torna a giocare. Inter e Atlético Madrid, reduci rispettivamente dal 4-0 sulla Salernitana e dal 5-0 al Las Palmas in campionato, sono pronte a incrociarsi. Nerazzurri e Colchoneros si sfideranno martedì sera al Meazza a San Siro, nella gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Tornano Darmian e Dimarco? Pochi dubbi per quanto riguarda l'undici di partenza di Inzaghi, che dovrebbe fare solo due cambi rispetto alla gara contro i campani. Le due novità dovrebbero riguardare le fasce, De Vrij confermato visto il ko di Acerbi. Nell'Atletico dovrebbe tornare titolare Griezmann, tenuto a riposo da Simeone contro il Las Palmas.

Il programma della vigilia. Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di lunedì 19 febbraio 2024. Come sempre, potrete seguire le conferenze stampa in diretta testuale su TMW.

* Ore 11:30 - Allenamento Atletico Madrid (15' aperti ai media) | Ciudad Deportiva Wanda de Majadahonda

* Ore 12:00 - Allenamento FC Internazionale Milano (15' aperti ai media) | Suning Training Centre di Appiano Gentile.

* Ore 15:00 - Conferenza Stampa ufficiale FC Internazionale Milano | Suning Training Centre di Appiano Gentile

* Ore 20:00 - Conferenza Stampa ufficiale Atletico Madrid | Stadio San Siro