Inter, Bonny: "Volevo il primo gol della stagione, contento di questa vittoria"

Ange-Yoan Bonny, attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 5-3 in rimonta sull'Udinese: "Volevo il primo gol di quest'anno, sono contento così. Thuram è sempre il primo ad abbracciarmi, ma tutti sono scattati per farlo: siamo una grande squadra".