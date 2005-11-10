Inter, Bonny: "Volevo il primo gol della stagione, contento di questa vittoria"
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Ange-Yoan Bonny, attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 5-3 in rimonta sull'Udinese: "Volevo il primo gol di quest'anno, sono contento così. Thuram è sempre il primo ad abbracciarmi, ma tutti sono scattati per farlo: siamo una grande squadra".
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