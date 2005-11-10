Inter, Bonny: "Siamo un gruppo, non solo 11 giocatori. A Roma sarà tosta"

Ange-Yoan Bonny, attaccante dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto 5-3 contro l'Udinese: "Siamo un gruppo, non solo 11 giocatori, lo abbiamo dimostrato anno scorso e anche oggi si è visto, tutti vogliamo aiutare la squadra".

Che gara vi aspetta a Roma? Lei ha già segnato all'Olimpico.

"Una partita tosta, bella. Andiamo là con gli stessi obiettivi e la stessa voglia di sempre, vogliamo vincere".