Inter, Bonny: "Siamo un gruppo, non solo 11 giocatori. A Roma sarà tosta"
Ange-Yoan Bonny, attaccante dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto 5-3 contro l'Udinese: "Siamo un gruppo, non solo 11 giocatori, lo abbiamo dimostrato anno scorso e anche oggi si è visto, tutti vogliamo aiutare la squadra".
Che gara vi aspetta a Roma? Lei ha già segnato all'Olimpico.
"Una partita tosta, bella. Andiamo là con gli stessi obiettivi e la stessa voglia di sempre, vogliamo vincere".
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