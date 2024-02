Inter, buone notizie per Frattesi. Il centrocampista può tornare con la Salernitana

Nella giornata di martedì è arrivato il responso degli esami strumentali cui si è sottoposto Davide Frattesi (24 anni), centrocampista dell'Inter. Risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra, salterà sicuramente la partita di sabato prossimo contro la Roma e all'inizio della prossima settimana sarà quindi rivalutato per capire se dovesse e potesse essere già disponibile per la successiva gara di campionato, il 16 febbraio contro la Salernitana, o sarà meglio attendere invece il successivo impegno, l'andata dell'ottavo di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid.

Arrivano risposte confortanti da Davide Frattesi, nei primi giorni che seguono il suo stop per il risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra accusato prima di Inter-Juventus. Stando a quanto riporta Sky Sport, il centrocampista nerazzurro starebbe già meglio e potrebbe saltare solo la Roma, per poi rimettersi a disposizione (dalla panchina) di Simone Inzaghi per la sfida alla Salernitana, che si giocherà venerdì 16 febbraio. Si avranno più informazioni a riguardo settimana prossima, nella nuova valutazione dello staff medico, ma filtra grande ottimismo.

Frattesi si trova all'Inter dalla scorsa estate, quando è stato acquistato in prestito con obbligo condizionato dal Sassuolo (che sta peraltro per scattare) per un'operazione complessiva da oltre 30 milioni di euro che arrivano a 40 se si considerano i bonus. In stagione ha 27 presenze e 4 gol in tutte le competizioni.