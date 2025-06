Inter, Calhanoglu mette pressione: per Il Giornale ha chiesto di essere ceduto a prezzo scontato

L'Inter continua a essere alle prese con il caso Hakan Calhanoglu, sempre sul piede di partenza. Il turco, arrivato 4 anni fa a parametro zero dal Milan, sta facendo pressione sul presidente Giuseppe Marotta per essere liberato a prezzo scontato, in favore del Galatasaray. A riportarlo è Il Giornale, che delinea una situazione nuova in casa nerazzurra.

La volontà del numero 20 di Cristian Chivu era ed è chiara fin da diversi giorni, ma in Viale della Liberazione hanno sempre chiesto 35-40 milioni di euro al club di Istanbul per cederlo. Il 31enne ha un rapporto molto bello sia con i dirigenti, sia con i compagni di squadra, sia con i tifosi, che lo hanno da subito osannato come un idolo, dedicandogli pure un coro personalizzato che hanno intonato in ogni partita giocata a San Siro o in trasferta.

In carriera il classe '94 ha vestito le maglie di Inter, Milan, Bayer Leverkusen, Karlsruher SC e Amburgo, oltre a quella della Turchia. Con i nerazzurri vanta 182 presenze (36 in Champions League, 128 in Serie A, 6 in Supercoppa Italiana e 12 in Coppa Italia) e 38 gol (6 in Champions League, 28 in Serie A, uno in Supercoppa Italiana e 3 in Coppa Italia).