Ufficiale Juve, è definitivo l'addio di Caruso. Il Bayern la riscatta e le fa firmare un triennale

vedi letture

"Le strade della Juventus Women e di Arianna Caruso si dividono definitivamente: maturato, infatti, l'obbligo di riscatto da parte del Bayern Monaco sulla centrocampista classe 1999. Arianna si trasferisce a titolo definitivo in Germania, al club bavarese, dove ha già trascorso in prestito la seconda parte della stagione 2024/2025 scendendo in campo già in diverse occasioni. Bianconera dal primo giorno, Caruso è stata la prima a raggiungere – e superare – le 200 presenze in maglia Juventus tra tutte le competizioni. In bocca al lupo per il futuro". Con questa nota la Juventus ha comunicato l'addio definitivo della centrocampista azzurra che si era trasferita a gennaio in Germania per vestire la maglia delle bavaresi.

"Il Bayern Monaco femminile può continuare a contare sull'esperienza di Arianna Caruso ! La nazionale italiana è arrivata in prestito dalla Juventus al Bayern Monaco nel febbraio 2025 e ha firmato un contratto con le bi-campionesse in carica fino al 2028". Questo invece il comunicato del club tedesco in cui si evidenza la durata del contratto della calciatrice.

"Il trasferimento all'estero non è stato facile per me, ma fin dal primo giorno ho ricevuto un'accoglienza incredibilmente calorosa al Bayern. - le parole di Caruso al sito ufficiale dei bavaresi - La squadra non è solo estremamente professionale, ma anche aperta e molto affiatata. Sono orgogliosa di far parte di questo club. Voglio continuare a crescere, assumermi responsabilità e dare il mio contributo affinché possiamo raggiungere insieme i nostri grandi obiettivi".