Inter, Calhanoglu verso la convocazione col Monza: possibile rodaggio in vista del Benfica

Buone nuove da Appiano su Hakan Calhanoglu. Ieri, nel giorno di riposo concesso da mister Inzaghi alla squadra dopo il successo di Lisbona, il centrocampista turco ha lavorato in solitaria alla Pinetina. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero sarà convocato per il match di sabato contro il Monza: l'obiettivo è fargli disputare qualche minuto del secondo tempo, una sorta di "rodaggio" per la sfida di ritorno contro il Benfica di mercoledì prossimo.