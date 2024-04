Inter campione, il pagellone dei difensori - Bastoni il migliore. Darmian, altro che dodicesimo

Alessandro Bastoni 8,5 - Non la si può chiamare la stagione della definitiva consacrazione, solo perché è già arrivata da un bel pezzo. Era già il prototipo del difensore perfetto per Inzaghi, che sogna di attaccare con tutti gli uomini a sua disposizione e ha solo dovuto affinarne le qualità. Numeri alla mano, è il miglior centrale del campionato per: passaggi chiave, passaggi nella metà campo avversaria, cross riusciti. Praticamente un centrocampista aggiunto, ma con le letture di un difensore.

Francesco Acerbi 7,5 - L'episodio con Juan Jesus, dal quale ricordiamo è stato scagionato, ne ha in qualche modo sporcato il finale di campionato. La rete nel derby, l'unica cosa che i tifosi dell'Inter gli chiedevano. Una doccia in fase difensiva, è riuscito a togliersi lo sfizio di segnare tre gol. Qualche passaggio a vuoto (all'andata col Bologna, a San Siro col Cagliari) c'è stato, non tale però da compromettere la stagione.

Benjamin Pavard 7,5 - Eccolo il Bastoni del centrodestra. Arrivato a Milano per trasformarsi definitivamente in un centrale, è partito in punta di piedi e sta chiudendo in surplace. L'impressione è che possa migliorare ancora.

Matteo Darmian 7,5 - Il dodicesimo che tutti vorrebbero. Anzi, molto di più: forse non tutti sanno che, tra difensori ed esterni, è il giocatore più impegnato da Inzaghi in questo campionato. Il ruolo, del resto, non sembra fargli un baffo, la qualità resta altissima in tutti i casi. Due gol e due assist all'attivo.

Stefan De Vrij 7 - In un certo senso, una delle sorprese della stagione. Il fedelissimo di Inzaghi resta il collega italiano, ma l'olandese ha ricordato a tutti di aver esagerato nell'avergli anticipato i titoli di coda.

Yann Bisseck 6,5 - Arrivato per fare il vice di Bastoni, sul piede debole non fa innamorare Inzaghi. All'inizio, per la verità, non sembra convincerlo affatto. Il resto lo fanno gli infortuni dei compagni, i tanti impegni, il gol col Lecce. Ottima comparsa nella cavalcata scudetto, l'anno prossimo può aspirare a un ruolo da protagonista.