Inter, casting portiere: scout a Como per visionare da vicino Suzuki

Secondo quanto riportato dal sito FcInterNews.it, ieri allo "Stadio Sinigaglia" erano presenti degli scout dell’Inter in occasione della sfida tra Como e Parma. Osservato speciale degli inviati nerazzurri era Zion Suzuki, portiere del Parma classe 2002. Con Yann Sommer che si svincolerà, serve un piano per la prossima stagione: Josep Martinez non ha nascosto come punti a diventare il titolare dell’Inter, con la necessità di andare a prendere un secondo portiere, magari esperto.

La dirigenza nerazzurra, però, potrebbe anche puntare su un profilo giovane come quello di Suzuki, ma avente già esperienza in Serie A. Stando a quanto riportato dal sito, però, l’Inter sarebbe intenzionato a stanziare un budget di circa 15 milioni per il prossimo portiere. A questa cifra è molto difficile pensare che il Parma possa accettare di far partire l’estremo difensore giapponese, a meno di contropartite tecniche gradite al club crociato.

In ogni caso si prospetta un’estate caldissima per Zion Suzuki, pronto a diventare uno degli uomini mercato in casa crociata. Nelle settimane passate si era già parlato dell’interessamento di almeno un club di Premier League su di lui. Vedremo dunque cosa succederà, ma è indubbio che il Parma tenterà di trarne il maggior profitto possibile.