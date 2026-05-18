Conte lascerà il Napoli, già definiti i dettagli: rinuncerà al suo terzo anno di contratto

Antonio Conte lascerà il Napoli a fine stagione. La decisione, nell’aria da tempo, pare presa. E l’annuncio sarebbe in arrivo, non arrivato a Pisa solo per non voler anticipare i tempi: ne scrive Il Mattino, nella sua edizione online, secondo cui il tecnico salentino avrebbe già deciso e non ci sarebbe spazio per ripensamenti, al punto da aver già definito gli aspetti contrattuali

Conte, che proprio a Pisa ha fatto riferimento al fatto che Aurelio De Laurentiis conoscesse il suo pensiero, avrebbe rinunciato al terzo anno di contratto, 18 milioni di euro lordi di stipendi compresi quello del suo staff. Le parti avrebbero trattato la risoluzione consensuale, senza alcuna buonuscita. Un modo per lasciarsi in buoni rapporti dopo uno scudetto e un secondo posto.