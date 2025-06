Inter, Chivu: "Ci abbiamo creduto fino in fondo, contento per Valentin Carboni"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, commenta così ai microfoni di DAZN il primo successo sulla panchina nerazzurra ottenuto nel Mondiale per Club contro l'Urawa Red Diamonds: "Hanno fatto una buona gara, una partita seria. Abbiamo provato in tutti i modi a fare gol e creare scompiglio a una squadra organizzata che ha difeso molto bassa, sfruttando anche i cross con l'ingresso di Pio Esposito. Ci abbiamo creduto fino in fondo, sono orgoglioso dei ragazzi che hanno dato tutto e l'abbiamo portata a casa".

Cosa dice di Valentin Carboni?

"Di Valentin dico tanto, ma potrei dire anche di Pio Esposito, Luis Henrique e Sucic. Sono contento per Valentin, perché era la prima partita dopo l'infortunio al crociato, ha lavorato sodo per recuperare e vederlo felice mi fa piacere".

Tattica vincente?

"Parlare di moduli contro una squadra che difendeva nell'area di rigore è difficile, nel primo tempo mi era piaciuta la ricerca dell'ampiezza e l'attacco della profondità. Una volta sotto abbiamo messo la seconda punta per riempire di più l'area".