Inter, Chivu: "Lautaro, tre allenamenti nelle gambe e una doppietta: non è da tutti"

Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha analizzato con soddisfazione la netta vittoria dei suoi a San Siro contro la Roma ai microfoni di Inter TV: “La squadra ha tanta voglia di essere dominante e di mantenere quello che ha costruito fino ad ora”, ha spiegato l’allenatore nerazzurro, sottolineando la continuità di rendimento mostrata nel corso della stagione. “Credo che abbiamo sempre dimostrato queste qualità e vogliamo farlo fino alla fine”.

Un passaggio importante è stato dedicato anche al pubblico di San Siro: “I tifosi ci danno energia. Noi non cerchiamo di crearla artificialmente, ma vogliamo onorare e difendere questi colori. Questa sera lo abbiamo sentito”.

Inevitabile poi il focus su Lautaro Martínez, grande protagonista della serata con una doppietta al rientro in campo dopo un infortunio: “È il nostro capitano. Chi lo ha sostituito ha fatto il massimo, ma non è facile rimpiazzarlo. Rientrare in campo con tre allenamenti nelle gambe e rientrare con una doppietta non è da tutti”.