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Torino, Abate: "Noi come la Fiorentina, serve tempo. Mandragora è pronto, gli altri nuovi no"

Torino, Abate: "Noi come la Fiorentina, serve tempo. Mandragora è pronto, gli altri nuovi no" TUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Buffa
Emanuele Pastorella
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Emanuele Pastorella
Oggi alle 09:43Serie A
Premi F5 per aggiornare la diretta

09.15 - Ignazio Abate presenta Fiorentina-Torino, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A in programma sabato alle 15 al Franchi. Il tecnico granata incontrerà i giornalisti nella sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com. L'inizio della conferenza è previsto per le 9.30.

Ore 09.29 - Comincia la conferenza stampa di Abate

Ha smaltito la delusione della Coppa? E cos'ha visto nei nuovi arrivati?
"In questi due giorni non abbiamo avuto tanto modo di lavorare sul campo. Fatto sedute video, i ragazzi hanno avuto sempre approccio positivo. Due allenamenti sul campo, ho respirato energia giusta e i nuovi hanno portato entusiasmo"

Cosa cambia con Mandragora?
"L'assetto non cambia tanto, aumentiamo di spessore e qualità. E' un giocatore importante ed esperto, è un leader ed è un acquisto importante"

Come ha visto Rodriguez?
"Lo conosco benissimo. Ha valori morali molto alti, è un grande calciatore. Si è allenato tutti i giorni, ma da solo al mattino o farlo con la squadra sono due cose opposti. Dovrà mettersi al passo, ma sono felice del suo arrivo"

Ha due alternative per ruolo...
"Ci sono tanti giocatori che possono ricoprire varie zone. Dietro abbiamo un mancino naturale ma anche altri possono fare quel ruolo. Volta per volta, sceglierò la formazione migliore"

Come stanno i nuovi?
"Mandragora è il più pronto di tutti. Bragança ha qualità e spessore, ma non ha fatto tanti allenamenti e ha bisogno di tempo. Patterson l'ho trovato abbastanza bene, bisogna valutarlo. Rodriguez è indietro, Belghali ha bisogno di tempo ma ha una struttura per entrare in forma in tempi rapidi"

Sarà più una prova di carattere che tecnica contro la Fiorentina?
"Loro sono l'esempio lampante che quando crei un nuovo progetto, serve tempo. Hanno fatto un mercato di primo livello e ambizioso, ma serve tempo per trovare l'amalgama. Anche noi siamo in questa situazione. Sono forti, sarà una trasferta difficile ma anche noi siamo a 0 punti e abbiamo una voglia di feroce di far nostra la partita"

Come cambia il rapporto con Rodriguez?
"Cerco sempre di essere me stesso, ho rispetto dei giocatori e cerco di essere coerente. Rodriguez è un ragazzo perbene e intelligente, l'ho trovato energico e voglioso di fare una grande stagione"

Com'è la gerarchia tra i pali? Domani chi gioca?
"Perri"

Come vede Zapata?
"In Coppa gli ho dato 35 minuti più recupero, ha bisogno di minutaggio. Non ha fatto il ritiro con la squadra, siamo in ritardo. Dopo la Coppa si era gonfiato il ginocchio, abbiamo rallentato ieri e navighiamo a vista. Ma lui è uno che sposta ed è importante, dobbiamo trovare l'equilibrio giusto"

Come ha vista la difesa?
"Dopo il Monza ho parlato di solidità difensiva. La nostra crescita passa da qui: serve alzare il livello di squadra e dei singoli, percepire il pericolo. In fase difensiva devi ragionare in modo pessimistico. Dobbiamo stringere le maglie sotto linea palla: dobbiamo capire le altezze, ci sono margini di miglioramenti. Ma trovare solidità difensiva non è non avere coraggio, questo per me non è negoziabile. Serve il desiderio feroce di non prendere gol, ne stiamo prendendo troppi. E questo fa tutta la differenza del mondo"

Ci saranno novità a Firenze?
"Dobbiamo leggere la partita, dovremo aggredire alto. E se dobbiamo abbassarci, lo faremo stringendo le maglie. Dobbiamo capire i momenti"

Parla tanto di non avvertire il pericolo...
"Dobbiamo leggere meglio le situazioni. Non riusciamo a creare densità, quando hai spessore in determinate zone del campo aiuta"

Potremo vedere qualcosa di diverso, magari dopo la pausa?
"Assolutamente sì. Le cose vanno fatte per step: ora dobbiamo trovare solidità ed equilibrio nelle due fasi, poi ho una rosa che mi permette di variare molto"

Come mai gioca Perri?
"Fin dall'inizio volevamo un portiere esperto soprattutto in una piazza esigente come questa. E' fondamentale assorbire le pressioni, così un portiere di gran futuro (Mascardi, ndr) può crescere in tranquillità. Questo era il pensiero di inizio anno, poi vedremo come saranno le gerarchie. Perri è il primo, ma Mascardi ha la mia massima fiducia"

Qual è il modo migliore per servire Simeone?
"Aspetto difensivo e offensivo viaggiano insieme. Se si difende bene, si sviluppa meglio. Uomini e moduli lasciano il tempo che trovano. Simeone è importante, ha la mia massima fiducia. La squadra può servirlo meglio e lui può fare di più"

Ore 9.43 - Termina la conferenza stampa di Abate

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