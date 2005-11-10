De Biasi aspetta il Torino di Abate: "E Mandragora può essere il valore aggiunto"

Gianni De Biasi, primo allenatore dell'era Cairo al Torino, ha parlato a La Stampa del nuovo corso del club granata iniziando dalle 3 sconfitte consecutive in avvio di stagione considerando anche la Coppa Italia: "Non ha ancora trovato la personalità giusta e neppure assimilato le direttive di Ignazio Abate. Era uno scenario da mettere nel conto, con un allenatore e giocatori nuovi è normale che non tutto sia a norma".

Dopo il mercato, sono stati gettati i semi per un Toto diverso?

"Vediamo come risponde il campo, sulla carta sì e Mandragora può essere il valore aggiunto: ha qualità e ha pure il gol nelle sue corde, in più conosce l’ambiente. Se sta bene può diventare un leader".

Chiusura con una previsione su obiettivi e potenzialità: "Per me l’obiettivo è tra l’11° e il 12° posto, potrà ritagliarsi uno spazio dopo le solite note

e magari togliersi anche qualche piccola soddisfazione".