© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, ha glissato così alla domanda postagli oggi in conferenza stampa sulla trattativa col Barcellona per il centrocampista cileno Arturo Vidal: "Non parlo di mercato per rispetto del club e dei calciatori. Non l'ho mai fatto in passato e non lo farò neppure ora. La società sa cosa fare, io penso a valorizzare la mia rosa".