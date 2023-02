Inter, Darmian: "Gol bello ed importante. Derby? Milan arrabbiato, ma ci faremo trovare pronti"

L'esterno dell'Inter Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il match di Coppa Italia contro l'Atalanta vinto per 1-0 grazie al suo gol.

Il gol più bello della tua carriera?

"Non so se uno dei più belli, ma sicuramente importante perché ci permette di stare dentro a una competizione a cui teniamo molto. Dobbiamo già pensare alla prossima gara".

Le voci su Skriniar vi hanno disturbato?

"Non credo, stasera si è visto una squadra con grande determinazione. Skriniar è rimasto e darà il 100% fino a fine stagione".

Domenica troverete un Milan che avrà voglia di rifarsi dopo la Supercoppa?

"Avranno voglia di rivincita, ma dovranno farci trovare pronti. Prepareremo la partita nel migliore dei modi e scenderemo in campo come sempre per vincere".