© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antonio Conte è sempre più vicino all'Inter e La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina parla del possibile accordo tra le parti. Due le ipotesi di contratto: la prima sulla base di un triennale a 9 milioni di euro netti a stagione, la seconda prevede invece un quadriennale a 8 milioni a stagione. In ogni caso gran parte dell'ingaggio verrà pagato con i 50 milioni provenienti dalla qualificazione in Champions League.