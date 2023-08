Inter, Dumfries: "Non segnavo da troppo. I nuovi? Ci troviamo molto bene"

vedi letture

Autore del gol che ha aperto le danze nel successo per 2-0 sul Cagliari, Denzel Dumfries ha commentato il successo ai microfoni di Inter TV: "Non segnavo da troppo tempo in campionato, adesso guardiamo avanti. Quest'anno facciamo più gol come squadra, ma l'importante è vincere".

Ingranate subito la quinta marcia, partendo molto forte.

"Segniamo di più e segniamo più velocemente. Questo è l'importante e vogliamo iniziare subito forte. Sono felice del mio gol oggi".

Quest'anno sei più decisivo in attacco, giochiamo: quanti gol e assist farai?

"Difficile dirlo. Voglio segnare il più possibile (inizia a parlare in inglese, ndr), ma l'importante sono i tre punti e le vittorie per la squadra".

Il vostro sembra un gruppo molto unito, nonostante i tanti cambiamenti.

"Stiamo molto bene insieme. Abbiamo perso dei giocatori nel calciomercato, ma ne sono arrivati altri di livello. Giochiamo tutti con l'Inter e per l'Inter. Ora testa alla Fiorentina, puntiamo a fare tre su tre".