Ufficiale Dopo quasi due anni di vuoto, la Roma ha inserito un nuovo CEO: è John Galantic

Con un comunicato ufficiale, la Roma ha reso noto che il dirigente svizzero-americane, di origini italiane, riempirà il vuoto lasciato da Lina Souloukou.

La Roma ha appena riempito un vuoto nel proprio organigramma, nominando un nuovo CEO nella figura di John Galantic, che va quindi a occupare una carica rimasta senza proprietario per quasi 2 anni, da quando - nel settembre 2024 - si era dimessa Lina Souloukou.

Il comunicato ufficiale

Questa la nota con cui la Roma ha ufficializzato l'arrivo di Galantic in dirigenza: "A tutta la nostra famiglia giallorossa, Oggi siamo molto orgogliosi di annunciare la nomina di John Galantic a Chief Executive Officer dell’AS Roma. John ha guidato alcune delle più importanti aziende globali ai massimi livelli, da ultimo proprio in Italia. Conosce a fondo lo sport e il mondo imprenditoriale italiani, avendo fatto parte dei Consigli di Amministrazione dell’AS Roma e della Ferrari".

Chi è John Galantic

Nella nota si trova anche un identikit del nuovo dirigente: "Cittadino americano e svizzero di origini italiane, John è romanista da sempre. Ama questa città, ne comprende l’anima, conosce i suoi tifosi e sa cosa rappresenta questo Club per loro. Siamo fermamente convinti che sia la persona giusta per guidare questo Club nel suo secondo secolo di storia. La sua nomina arriva in una stagione di nuovi inizi. Torniamo in Champions League, un traguardo conquistato con sacrificio sul campo e reso possibile anche dalla fedeltà dei migliori tifosi del calcio. E il 22 luglio abbiamo dato il via alle celebrazioni per il Centenario della Roma. Unitevi a noi nel dare il benvenuto a John nel nostro Club. FORZA ROMA! La Famiglia Friedkin".