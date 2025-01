Inter, Farris: "Complimenti ad Asllani. Taremi? Aiuta la squadra, grande fiducia in lui"

vedi letture

Massimiliano Farris, vice di Inzaghi all’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match casalingo vinto per 3-1 contro l’Empoli.

Non era facile: che corde hai toccato a fine primo tempo?

"C'era da tranquillizzare i ragazzi. L'Empoli ce l'aspettavamo più aggressivo, hanno messo un bel muro e non è stato facile. Dovevamo muovere la palla velocemente e poi l'abbiamo sbloccata con il nostro bomber, tornato a fare quello che sa fare".

L'Inter sembra essere l'unica ad avere qualcosa da perdere nella corsa scudetto: vi dà fastidio?

"Non abbiamo tempo per pensare a queste cose. Dal derby di campionato 12 vittorie e 3 pareggi in 15 partite, segnando 55 gol. Siamo in corsa per passare in Champions senza i playoff. Cosa dicono gli altri ci riguarda poco, pensiamo a recuperare qualcuno che può fare la differenza. San Siro è tosto: complimenti ad Asllani, partita di spessore dopo qualche critica per la gara col Bologna".

Mancano i gol di Taremi?

"Numericamente sì, ma poi vediamo i suoi movimenti e quanto aiuta la squadra. Avrebbe bisogno del gol della svolta, abbiamo grande fiducia in lui e ci darà una grossa mano".