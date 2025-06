Damiani: "La Lazio non ha calciatori da vendere a grandi cifre, il blocco al mercato peserà"

Oscar Damiani, ex calciatore e operatore di mercato, ai microfoni di Radio Rai si è soffermato la situazione che attualmente sta vivendo la Lazio, bloccata sul mercato in entrata per tutta l'estate. Di seguito le sue parole sul futuro a breve e lungo termine della società biancoceleste con Sarri: “Sono stato di passaggio alla Lazio ed ho sempre un occhio di riguardo per la società biancazzurra. Qualcosa deve essere fatto in chiave di calciomercato e se non si può fare diventa allora complicato.

Magari potrebbe essere un’idea quella di puntare su qualche giovane del settore giovanile e comunque la Lazio a oggi è un po’ indietro rispetto alle pretendenti al titolo. Se la Lazio non potrà fare mercato sarà un problema e se non vende qualche giocatore e non vedo calciatori che si possono vendere a grandi cifre, il mercato della Lazio rimarrà bloccato”.