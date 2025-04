Inter, finalmente si rivede Dimarco: l'esterno ha lavorato parzialmente in gruppo

vedi letture

Ultimissime sull'Inter, direttamente da Appiano Gentile. Mister Simone Inzaghi sta per riavere Taremi, che oggi ha fatto lavoro personalizzato ma domani dovrebbe rientrare in gruppo. Scalda anche i motori Federico Dimarco - in vista della sfida col Cagliari - l'esterno sinistro nerazzurro ha infatti lavorato parzialmente con il resto della squadra. A parte soltanto gli infortunati Dumfries e Zielinski.

Intanto, l'Inter in collaborazione con Nike ha annunciato una nuova collaborazione con Valentino Rossi, storico ex motociclista italiano, che a febbraio ha compiuto 46 anni, proprio come il numero che portava sulla carena. Di seguito i dettagli:

"La classica jersey Away 2024/25 dell’Inter è stata rivisitata con l’aggiunta di elementi iconici della carriera di Valentino Rossi: in particolare, il celebre "Sole e Luna" è stato integrato nel cuore del design della maglia, a simboleggiare l’unione di due mondi e a e celebrare il legame speciale tra Rossi e l'Inter. Tra i dettagli esclusivi della jersey, spicca il numero 46 sotto lo swoosh Nike insieme a una seconda etichetta situata sul fondo della maglia, recante la scritta 'Engineered to the exact specifications of Valentino Rossi'. La maglia speciale rappresenta un item iconico per i tifosi e gli appassionati sia di Valentino Rossi che della squadra nerazzurra, un pezzo da collezione che unisce la tradizione e la storicità del Club all’emozione del mondo delle competizioni".